Клаудиньо обратился к болельщикам «Зенита»

«Я здесь, чтобы, во-первых, сказать огромное спасибо всем болельщикам “Зенита”. За ту любовь, которую я всегда чувствовал от вас, за то, что с первого же дня, благодаря вам, ощущал себя как дома, за постоянную поддержку на поле. За это время нам удалось вместе достичь всех целей, и я надеюсь, что “Зенит” продолжит побеждать и опять станет лучшим в этом сезоне. Я ухожу, но мое сердце остается с вами, потому что я был очень счастлив здесь, в “Зените”. И я искренне надеюсь, что однажды мы встретимся вновь. Всех обнимаю», — приводит слова Клаудиньо официальный Telegram-канал «Зенита».