Клаудиньо обратился к болельщикам «Зенита»

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Бразильский футболист с российским паспортом Клаудиньо, перешедший из «Зенита» в катарский «Аль-Садд», выступил с прощальным обращением к болельщикам петербургского клуба, в котором отметил, что его сердце навсегда останется с ними.
«Зенит» объявил о трансфере Клаудиньо в «Аль-Садд» 22 января. По данным СМИ, за переход бразильца катарская сторона заплатила 20 миллионов евро.
«Я здесь, чтобы, во-первых, сказать огромное спасибо всем болельщикам “Зенита”. За ту любовь, которую я всегда чувствовал от вас, за то, что с первого же дня, благодаря вам, ощущал себя как дома, за постоянную поддержку на поле. За это время нам удалось вместе достичь всех целей, и я надеюсь, что “Зенит” продолжит побеждать и опять станет лучшим в этом сезоне. Я ухожу, но мое сердце остается с вами, потому что я был очень счастлив здесь, в “Зените”. И я искренне надеюсь, что однажды мы встретимся вновь. Всех обнимаю», — приводит слова Клаудиньо официальный Telegram-канал «Зенита».
Клаудиньо выступал за «Зенит» с лета 2021 года. В составе клуба он стал трехкратным чемпионом России, трижды выиграл Суперкубок страны и один раз — Кубок России, был признан лучшим футболистом Российской премьер-лиги по итогам сезона-2021/22. В феврале 2023 года ему было предоставлено российское гражданство. В текущем сезоне бразилец провел 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 17 млн евро.