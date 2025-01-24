«Меня попросили сказать: “В Россию больше никогда не вернусь!” В 2005-м Вагнера чуть не увели из ЦСКА, но Гинер все решил

— Я хочу сыграть на следующем чемпионате мира, — заявил он журналистам. — Выступая в России за ЦСКА, я не получал приглашений от тренеров сборной, несмотря на то что регулярно забивал голы. Сделка с «Коринтиансом» еще не заключена, и контракт не подписан. Нам необходимо получить добро от ЦСКА. Но в Россию я больше не вернусь — мое присутствие на переговорах в Москве не требуется. Свой выбор я сделал и хочу играть в Бразилии. Ни при каких условиях я не вернусь в Россию. Мне надоел холод, и я не хочу, чтобы мой двухмесячный сын страдал от российской зимы.