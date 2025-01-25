Иностранный новичок «Зенита» оскорбил легенду Питера. Зачем он сделал это прямо на поле?

«Я не слышал, но Мендес не стал бы врать. Энрике сказал: “Ваша команда очень слабая, вы — дерьмо”. Да благословит их Бог, пусть они выиграют хоть что-нибудь. У Энрике есть все, чтобы стать великим, но он им еще не стал. Он проводит отличный сезон, но еще очень далек от того, чтобы считать себя гением.