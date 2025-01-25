Иностранный новичок «Зенита» оскорбил легенду Питера. Зачем он сделал это прямо на поле?

На этой неделе «Зенит» официально объявил о переходе Луиса Энрике — трансфер бразильского вингера стал четвертым по стоимости в истории РПЛ. Больше платили только за Малкома, Витселя и Халка (все трое — тоже из «Зенита»). При этом именно с последним сравнивают Энрике, который тоже играет на фланге.
Фанаты «Зенита» надеются, что бразилец повторит успех Халка, который по статистике совершал результативное действие почти в каждой игре (148 матчей, 76 мячей, 60 голевых передач). Однако Энрике вряд ли понравится такое сравнение.
Энрике поссорился с Халком в Бразилии. И даже бросался бутылками
Энрике поссорился с Халком, когда играл в Бразилии. В ноябре 2024 года «Ботафого» и «Атлетико Минейро» встретились в 34 туре бразильской Серии А. «Ботафого» владел преимуществом, играя весь второй тайм в большинстве, но матч кончился нулевой ничьей.
Игрок «Атлетико» удалился, дважды сфолив на новичке «Зенита» Луисе Энрике, который тогда феерил за «Ботафого». К концу тайма Энрике изрядно разозлился: в перерыве сказал запасному вратарю «Атлетико» Матеусу Мендесу, что их команда — «дерьмо».
Во втором тайме Энрике продолжил конфликтовать, в том числе со звездой «Атлетико» Халком, который вышел на 70-й минуте. После матча Халк подошел к тренеру «Ботафого» Артуру Жорже и пожаловался на поведение Энрике: «Он сыграл пять матчей за сборную и сразу считает себя гением! Но он ничего не показал, кроме парочки ударов по воротам. Я же провел в сборной 7 лет».
На этом Халк не остановился — пожаловался на Энрике журналистам, которые облепили его с видеокамерами:
«Я не слышал, но Мендес не стал бы врать. Энрике сказал: “Ваша команда очень слабая, вы — дерьмо”. Да благословит их Бог, пусть они выиграют хоть что-нибудь. У Энрике есть все, чтобы стать великим, но он им еще не стал. Он проводит отличный сезон, но еще очень далек от того, чтобы считать себя гением.
Всегда нужно быть скромным. Я никогда не подойду и не скажу, что чья-то команда — дерьмо. Ему нужно много работать, учиться на ошибках. У него есть все, чтобы стать великим игроком, но для начала нужно стать великой личностью".
После высказываний Халка конфликт продолжился на поле — игроки устроили потасовку с участием охранников. В разгар беспорядков Энрике бросил в одного из соперников бутылку с водой. Хотя игра уже закончилась, судья подбежал к VAR и после повтора удалил футболиста.
Фанаты напомнили Халку про позор в сборной Бразилии. Но Энрике все равно извинился
Конфликт Халка и Энрике разделил бразильских фанатов. Одна их часть посчитала, что Халк поступил правильно, поставив на место невоспитанного молодого игрока:
«При всем уважении, Халк АБСОЛЮТНО прав. Любой, кто с ним не согласен, либо плохой человек, либо болеет за “Ботафого”.
“У Халка есть титул в составе сборной, Лига Европы за плечами. При этом он один из самых скромных парней в мире футбола…”.
Другие фанаты посчитали, что Халк ведет себя высокомерно. И напомнили, что именно он был на поле, когда Бразилия позорно проиграла Германии со счетом 7:1 на ЧМ-2014:
“Халк постоянно плачет. Если бы был приз для игрока, который плачет больше всех, он бы его выиграл — без сомнений”.
“Халк НЕ ЗАБИВАЛ официальных голов за сборную!”.
“Луис Энрике: 5 матчей, 2 гола и 1 передача за сборную. Халк: 7 лет, 0 официальных голов, самый большой позор в истории команды против Германии. Не смейте их сравнивать”.
Ситуация накалилась — фанаты команд оскорбляли друг друга в соцсетях. Халк выложил в соцсети фото, на котором держит Кубок Конфедераций в футболке сборной Бразилии.
Энрике через несколько дней публично извинился перед Халком: «Обычно я очень тихий. Я извиняюсь перед Халком, очень уважаю его. Это игрок высокого уровня, как и я. Мы должны уважать друг друга на поле. Я прошу прощения и двигаюсь дальше. Мы должны показать удивительную игру — пусть победит лучший».
Энрике говорил про финал Кубка Либертадорес — он состоялся всего через неделю после инцидента с Халком. Там «Ботафого» снова играл против «Атлетико Минейро», но в этот раз уверенно победил 3:1. Луиз Энрике оформил первый гол в матче, а Халк ушел без забитых мячей.
Денис Лебеденко