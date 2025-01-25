Клаудиньо высказался о своём трансфере в «Аль-Садд» из «Зенита»

«Я очень рад быть здесь, в “Аль-Садде”. Я уже второй раз в Катаре — чудесной стране. С моим приездом я надеюсь вам помочь как можно больше. Давайте идти к достижению наших целей. Я пришёл с целью стать чемпионом, играть во всех турнирах. Я с нетерпением жду встречи с болельщиками, надеюсь рассчитывать на их поддержку», — приводит слова Клаудиньо Itatiaia.