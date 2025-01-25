Первая победа «Зенита» в 2025-м! Энрике не дебютировал, а Соболев забил решающий гол

После стартового свистка сразу стала понятно схема, выбранная Семаком: зенитовцы выстроились в 4−3−3 (или 4−1−2−2−1). Барриос занял место в центре защиты, а Вершинин расположился на его позиции в опорной зоне. И бросалось в глаза, что игрокам слегка непривычно: было много брака, ошибок под давлением, да и мяч перекатывался с фланга на фланг очень уж медленно. К тому же иорданская команда — далеко не подарок. Эта сборная занимает 64-е место в рейтинге ФИФА, а еще в начале прошлого календарного года добралась до финала Кубка Азии, где уступила Катару (1:3). У нее нет суперзвезд, но она берет именно командными действиями. Так что легкой победы «Зениту» никто и не предрекал. Тем более на фоне тяжелых нагрузок.