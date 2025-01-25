«Спартак» и «Зенит» повторят за «Сити»? Что за таланта из Узбекистана хотят в России

«В наши дни молодому игроку нелегко выделиться в Узбекистане, поскольку эта страна сформировала репутацию развивающей таланты. Однако Тулкинбеков сделал себе имя на чемпионате мира U17 в прошлом году, где Узбекистан победил Англию и только в четвертьфинале уступил Франции. Поэтому неудивительно, что он попал в команду U20 и стал стабильно играть за “Бунёдкор” в узбекистанской Суперлиге. Спокойный на мяче и хорошо читающий игру Тулкинбеков комфортно чувствует себя в защите, но также может выходить в полузащите».