«Краснодар» объявил о переходе Арутюняна в венгерскую «Академию Пушкаша»

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Футболист «Краснодара» Георгий Арутюнян продолжит свою карьеру в венгерской «Академии Пушкаша», сообщается на официальном сайте лидеров Российской премьер-лиги (РПЛ).
Трансфер 20-летнего защитника оформлен на постоянной основе, подробности перехода не уточняются.
Арутюнян — воспитанник «Краснодара» и выступал за первую команду клуба с лета 2023 года. Всего за «быков» защитник провел 20 матчей и забил один мяч. В нынешнем сезоне на его счету семь матчей в Кубке России.
Арутюнян выступал на юношеском уровне за сборную России, но после поменял спортивное гражданство и стал игроком сборной Армении, за которую уже успел провести 20 матчей.
«Академия Пушкаша» в настоящее время возглавляет таблицу чемпионата Венгрии, набрав 35 очков в 17 матчах.