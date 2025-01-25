Луис Энрике рассказал, с кем из игроков «Зенита» он советовался перед своим переходом

— С Нино, потому что мы играли с ним вместе (футболисты вместе выступали в составе «Флуминенсе» с 2020 по 2022 год. — Прим. «Чемпионата»). Так что лучше всего знаю его, но знаком и с другими — с Мантуаном и Венделом, например. С Нино у нас большая дружба, мы несколько лет выступали бок о бок.