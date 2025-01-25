Спортивный директор «Спартака» заявил, что взял бы в команду Родри

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао заявил, что взял бы в команду футболиста «Манчестер Сити» Родри, если бы у него был неограниченный бюджет.
Кахигао был назначен спортивным директором «красно-белых» в начале января, он сменил в этой должности португальца Томаша Амарала, покинувшего клуб в ноябре. Функционер заявил, что его целью является вернуть «Спартаку» титулы и сделать «красно-белых» клубом-чемпионом, достойным своей истории.
«Сначала надо выиграть лигу. Мы отстаем от лидера на два очка, есть победная динамика. “Спартак” — крупнейший клуб России, но он не выигрывал чемпионский титул с 2017 года, поэтому мотивация колоссальная. Мы хотим сделать “Спартак” клубом-чемпионом, достойным своей истории, и создать прочную структуру, которая позволит ему быть конкурентноспособным, когда мы сможем вернуться в еврокубки», — приводит слова Кахигао As.
«Мы работаем над усилением команды и ищем лучшее, что у нас есть. Я не могу, конечно, называть имена, но мы анализируем и испанский рынок. Если бы у меня был неограниченный бюджет, я бы подписал в “Спартак” Родри, когда он выздоровеет», — добавил функционер.