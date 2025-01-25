Спортивный директор «Спартака» заявил, что взял бы в команду Родри

«Мы работаем над усилением команды и ищем лучшее, что у нас есть. Я не могу, конечно, называть имена, но мы анализируем и испанский рынок. Если бы у меня был неограниченный бюджет, я бы подписал в “Спартак” Родри, когда он выздоровеет», — добавил функционер.