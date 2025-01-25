Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Европа
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кахигао ответил, планирует ли «Спартак» осуществлять громкие трансферы в нынешнем году

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао заявил о проведении работы по усилению состава красно-белых.

Источник: ФК «Спартак»

— Как вы считаете, в нынешнем году ещё могут быть какие-либо впечатляющие подписания?

— Мы работаем над усилением команды, чтобы быть конкурентоспособными, а также находимся в поиске лучших вариантов, которые могут быть нам доступны.

— Есть ли в вашем списке испанцы?

— Очевидно, что я не могу называть имена, но мы также анализируем испанский рынок. Разумеется, делаем это, — приводит слова Кахигао AS.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В последних 10 матчах чемпионата России красно-белые семь раз одержали победу, два раза потерпели поражение и один раз сыграли вничью.

Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь