Новичок «Зенита» Луис Энрике назвал свои самые сильные стороны

— Хочу завоевать все возможные титулы и сделаю всё, что в моих силах, чтобы наша команда финишировала первой во всех турнирах, в которых принимает участие. И чтобы наши болельщики и клуб были счастливы, — приводит слова Энрике пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.