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Новичок «Зенита» Луис Энрике назвал свои самые сильные стороны

Новоиспечённый нападающий «Зенита» Луис Энрике ответил на вопрос о своих сильных футбольных качествах, а также о целях, которых хочет достичь в санкт-петербургском клубе.

Источник: Getty Images

— Назовите ваши самые сильные стороны?

— Я бы сказал: ловкость, скорость и удары по воротам.

— Какие цели ставите перед собой в «Зените»?

— Хочу завоевать все возможные титулы и сделаю всё, что в моих силах, чтобы наша команда финишировала первой во всех турнирах, в которых принимает участие. И чтобы наши болельщики и клуб были счастливы, — приводит слова Энрике пресс-служба сине-бело-голубых на официальном сайте.

«Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего в понедельник, 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 39 очков и на текущий момент занимает второе место.

Зенит
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