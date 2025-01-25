Новичок «Зенита» Энрике заявил, что готов стать «королем РПЛ»

В понедельник «Зенит» подписал с 24-летним бразильским полузащитником контракт на четыре сезона с возможностью продления еще на год. По данным СМИ, за его трансфер «Зенит» заплатил «Ботафого» 35 миллионов евро. При этом в бразильский клуб перешли хавбеки «сине-бело-голубых» Артур и Вендел. Артур присоединится к чемпионам Кубка Либертадорес уже зимой, а Вендел — летом. Сам Луис Энрике прибыл в расположение петербургской команды на сборе в Дохе вечером в понедельник.