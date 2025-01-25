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Новичок «Зенита» Энрике заявил, что готов стать «королем РПЛ»

Энрике заявил, что готов работать на максимум, чтобы стать королем РПЛ.

Источник: ФК "Зенит"

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Новичок петербургского футбольного клуба «Зенит» Луис Энрике заявил, что готов работать на максимум для того, чтобы стать «королем Российской премьер-лиги».

В понедельник «Зенит» подписал с 24-летним бразильским полузащитником контракт на четыре сезона с возможностью продления еще на год. По данным СМИ, за его трансфер «Зенит» заплатил «Ботафого» 35 миллионов евро. При этом в бразильский клуб перешли хавбеки «сине-бело-голубых» Артур и Вендел. Артур присоединится к чемпионам Кубка Либертадорес уже зимой, а Вендел — летом. Сам Луис Энрике прибыл в расположение петербургской команды на сборе в Дохе вечером в понедельник.

«Да, конечно, готов стать королем РПЛ! Буду работать на максимум для этого, буду делать все, чтобы с божьей помощью еще раз заслужить право носить это звание, но уже в отношении чемпионата России», — приводит слова футболиста сайт «Зенита».

Луис Энрике в прошлом сезоне провел 55 матчей и забил 12 мячей за «Ботафого», он завоевал с клубом Кубок Либертадорес. Ранее выступал за бразильский «Флуминенсе» и испанский «Бетис», за который отыграл 64 матча, забил четыре мяча и отдал 10 голевых передач. В сентябре 2024 года дебютировал за сборную Бразилии, провел шесть матчей и забил два мяча.

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