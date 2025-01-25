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Панченко завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Динамо-2»

Чемпион России по футболу Панченко вошел в тренерский штаб «Динамо-2».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Кирилл Панченко завершил футбольную карьеру и вошел в тренерский штаб «Динамо-2», сообщается в Telegram-канале клуба.

«Экс-форвард “бело-голубых” завершил карьеру футболиста и будет помогать Павлу Алпатову в “двойке”. Продуктивной работы, Кирилл Викторович», — говорится в заявлении.

Панченко 35 лет. Он является воспитанником московского ЦСКА. В Российской премьер-лиге (РПЛ) форвард выступал за «Мордовию», «Томь», ЦСКА, «Динамо», «Тамбов», тульский «Арсенал» и «Химки». В составе армейцев Панченко стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. За сборную России нападающий провел один матч.

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