Панченко завершил карьеру и вошел в тренерский штаб «Динамо-2»

Панченко 35 лет. Он является воспитанником московского ЦСКА. В Российской премьер-лиге (РПЛ) форвард выступал за «Мордовию», «Томь», ЦСКА, «Динамо», «Тамбов», тульский «Арсенал» и «Химки». В составе армейцев Панченко стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. За сборную России нападающий провел один матч.