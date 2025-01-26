Аршавин объяснил трансфер Луиса Энрике в «Зенит» и уход Артура в «Ботафого»

«Время покажет, насколько это правильный обмен. В целом — всё логично. Не думаю, что тренерский штаб “Зенита” был доволен игрой Артура, а Вендел сам давно хотел уйти. Про Луиса Энрике люди из футбольного мира говорят, что это большая звезда. У него в прошлом не получилось в “Бетисе”, и, видимо, он не захотел снова рисковать в ведущих чемпионатах Европы», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».