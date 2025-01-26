Аршавин объяснил трансфер Луиса Энрике в «Зенит» и уход Артура в «Ботафого»

«Время покажет, насколько это правильный обмен. В целом — всё логично. Не думаю, что тренерский штаб “Зенита” был доволен игрой Артура, а Вендел сам давно хотел уйти. Про Луиса Энрике люди из футбольного мира говорят, что это большая звезда. У него в прошлом не получилось в “Бетисе”, и, видимо, он не захотел снова рисковать в ведущих чемпионатах Европы», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
20 января «Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего Энрике, имеющего звание «Король Америки», за € 33 млн. В обратном направлении зимой проследовал Артур Гимарайнс. Его переход составил € 10 млн. Кроме того, летом хавбек сине-бело-голубых Вендел также станет игроком «Ботафого» за € 20 млн.