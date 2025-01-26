Клаудиньо рассказал, что для него было самым сложным в «Зените»: «Не буду врать»

27-летний бразилец на этой неделе перешел в катарский клуб «Аль-Садд».
«Малком помог освоиться за пределами поля, а вот в игре, признаюсь, в первое время мне было немного трудно. С первого же матча я столкнулся с очень жестким футболом — в Бразилии такого нет. Из-за этого в России приходилось быстрее принимать решения: если ты тормозишь, соперник влетает в тебя.
И все же я адаптировался довольно быстро. Уже через три-четыре матча понял, что нужно делать, а в конце того сезона меня признали лучшим игроком лиги. Скажу честно: эта награда была очень важна для меня, потому что мой трансфер в “Зенит” был оформлен уже после начала чемпионата. Когда я собирался переезжать в Россию, у меня был не то что страх, но сомнение в том, что все получится, тем более быстро. Нет, я всегда был уверен в своем уровне, но до этого я играл только в чемпионате Бразилии, где все абсолютно другое: футбол, язык, культура.
Наверное, тогда меня наградили в большей степени за первую часть сезона. Тогда мы играли по схеме 3−4−3, в которой я формально располагался на левом фланге, но имел большую свободу, когда “Зенит” атаковал. Тогда у меня получалось и отдавать, и забивать — гол в ворота “Спартака” считаю лучшим для меня в России. Эх, как получилось запулить в дальнюю девятку!
С весны сезона 2021/22 команда вынужденно стала чаще использовать меня в центре поля. В целом никаких проблем: когда мы разговаривали с тренерами сразу после моего перехода, я объяснял, что могу выполнить любую роль от центра поля до атаки. Но не буду врать: наверное, сложнее всего за эти годы было как раз приспособиться к месту в середине поля. У меня был опыт игры на этой позиции, но все-таки я атакующий футболист, который нуждается в голах и передачах. А после смены позиции моя статистика упала», — приводит текст прощального письма Клаудиньо «Спортс».
Клаудиньо также высказался об игре «Зенита» и своей игре в последние полтора года.
«Последние полтора сезона получаются для “Зенита” сложнее, чем предыдущие. Уверен: это связано с подросшим уровнем других команд. Конечно, им не нравится, когда “Зенит” побеждает каждый год, это заставляет их повышать требования к себе. Мне кажется, это здорово для лиги — так она становится сильнее.
Возросшая конкуренция подарила нам невероятный финиш прошлого сезона. Эмоции после победы над “Ростовом” могу сравнить только с тем, что испытал после победы на Олимпиаде. В Японии мы встретились в финале с Испанией — сборной, которая была не слабее нашей. Тогда было очень сложно, но Бразилия победила благодаря голу Малкома. Сюжет финиша прошлого сезона РПЛ в чем-то похож, ведь Артур забил в конце игры с “Ростовом”, но, возможно, даже круче: не все зависело от нас.
Я абсолютно не верю в потерю мотивации игроками “Зенита”. Каждый день я видел, как тренируются мои партнеры, знал, как они отдаются в играх. Поверьте: по сравнению с прошлыми сезонами ничего не изменилось. Отсутствие еврокубков тоже не отговорка: да, мы все хотели в них играть, но это не причина неудачных отрезков.
Если говорить обо мне — да, этот чемпионат получился самым сложным. Это связано не с мотивацией, а с личными проблемами, в подробности которых я не хочу вдаваться. Когда ты приезжаешь в другую страну и в первый год признаешься лучшим, все думают, что так хорошо будет и дальше. Все мы люди — у каждого бывают неудачные дни. Показывать одинаково высокий уровень на протяжении нескольких лет непросто.
Но счастливых минут, конечно, было гораздо-гораздо больше. Я с большой теплотой буду вспоминать жизнь в Петербурге и России. Мне кажется, историей, которую мы написали вместе, можно гордиться», — написал бразилец.