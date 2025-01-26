Ох, похоже, Караваев выбыл до конца сезона. «Зениту» срочно нужен правый защитник

По данным инсайдера, «Зенит» предложил за футболиста 26 миллионов евро и стороны перешли к обсуждению деталей перехода. Правда, вскоре журналисты из Sport24 все опровергли — по их сведениям, сине-бело-голубые не были готовы заплатить больше 15 миллионов, причем с условием разбивки платежей.