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«Локомотив» сыграет с «Ростовом» на втором зимнем сборе

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Футболисты московского «Локомотива» проведут четыре контрольных матча на втором зимнем сборе в ОАЭ, одним из соперников будет «Ростов», сообщается в официальном Telegram-канале железнодорожников.

Источник: РИА "Новости"

Встреча «Локомотив» — «Ростов» пройдет в Абу-Даби 4 февраля и начнется в 16:00 мск. Другими соперниками «красно-зеленых» будут китайский «Чжэцзян», эмиратский «Арабиан Фэлконс» и армянский «Урарту».

С «Чжэцзяном» московская команда сыграет в Абу-Даби 30 января (начало — 16:00), с «Арабиан Фэлконс» — также в Абу-Даби 8 февраля (10:00). Матч против «Урарту» «Локомотив» проведет 8 февраля в Дубае, игра начнется в 17:00.

«Локомотив» завершил осеннюю часть сезона на пятом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), команда Михаила Галактионова набрала 35 очков в 18 матчах. «Ростов» ушел на зимний перерыв седьмым в таблице (26 очков в 18 матчах).

Локомотив
Ростов
Премьер-лига: таблица и календарь