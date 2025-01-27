«Локомотив» сыграет с «Ростовом» на втором зимнем сборе

С «Чжэцзяном» московская команда сыграет в Абу-Даби 30 января (начало — 16:00), с «Арабиан Фэлконс» — также в Абу-Даби 8 февраля (10:00). Матч против «Урарту» «Локомотив» проведет 8 февраля в Дубае, игра начнется в 17:00.