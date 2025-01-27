Бывший игрок «Спартака» объяснил уход Селихова из клуба

«Думаю, это была инициатива самого Селихова. Догадываюсь, что ему не очень хочется быть вторым вратарем. Любому игроку нужна практика и, видимо, у него появились варианты стать первым номером», — заявил Шишкин.
«Спартак» объявил о разрыве трудового соглашения с Селиховым 22 января.
Россиянин выступал за «Спартак» с конца 2016 года, он перешел в стан москвичей из пермского «Амкара». Вместе с красно-белыми он завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ), выиграл Кубок и Суперкубок страны.
В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице. На зимнюю паузу подопечные Деяна Станковича ушли, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита». Следующий матч чемпионата москвичи проведут 2 марта дома против «Оренбурга».