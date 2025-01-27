В «Спартаке» большая чистка имени Кахигао: Виллиан Жозе, Тавареш, Селихов. Следующие — Зиньковский и Бабич?

Выдать зарплату вперед и разорвать контракт большого ума не надо, здесь и мы с вами справились бы. Подписать же футболиста для усиления состава — куда более сложная задача. Новый спортивный директор Кахигао пришел в «Спартак» лишь в январе, изначально попав в цейтнот. И пока из серьезных кандидатов мы слышали только о крайнем нападающем «Ривер Плейт» Пабло Солари и центральном хавбеке «Торино» Иване Иличе. Но по первому все как-то незаметно сошло на нет, второй вроде бы близок к трансферу, но факта еще нет, и то же самое было летом в отношении «Зенита», однако серб остался в «Торино».