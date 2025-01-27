Игорь Лещук: «Должны закончить сезон в тройке как минимум»

Одним из самых ярких событий конца прошлого года в российском футболе стал гол вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука в ворота грозненского «Ахмата» (1:1). 28-летний игрок стал первым в истории турнира голкипером, забившим с игры в чужие ворота. При этом 2024 год стал для него очень противоречивым. Весной команда Лещука была близка к первому с 1976 года чемпионству. Но шанс был упущен в последнем туре из-за выездного поражения от «Краснодара». Месяцем ранее Игоря подвергли жесткой критике за два пропущенных гола в дерби со «Спартаком», а летом он потерял место в основе после подписания контракта с Андреем Луневым. В интервью «Известиям» Игорь Лещук оценил шансы на успех «Динамо» весной, объяснил секрет своего гола в Грозном, поделился впечатлениями от отпуска в Японии и посетовал на невозможность лично увидеть гол Александра Овечкина, после которого он побьет исторический рекорд Уэйна Гретцки.