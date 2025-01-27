Игорь Лещук: «Должны закончить сезон в тройке как минимум»

Одним из самых ярких событий конца прошлого года в российском футболе стал гол вратаря московского «Динамо» Игоря Лещука в ворота грозненского «Ахмата» (1:1). 28-летний игрок стал первым в истории турнира голкипером, забившим с игры в чужие ворота. При этом 2024 год стал для него очень противоречивым. Весной команда Лещука была близка к первому с 1976 года чемпионству. Но шанс был упущен в последнем туре из-за выездного поражения от «Краснодара». Месяцем ранее Игоря подвергли жесткой критике за два пропущенных гола в дерби со «Спартаком», а летом он потерял место в основе после подписания контракта с Андреем Луневым. В интервью «Известиям» Игорь Лещук оценил шансы на успех «Динамо» весной, объяснил секрет своего гола в Грозном, поделился впечатлениями от отпуска в Японии и посетовал на невозможность лично увидеть гол Александра Овечкина, после которого он побьет исторический рекорд Уэйна Гретцки.
— Свой гол в ворота «Ахмата» когда-нибудь сможете повторить хотя бы на тренировке?
— Думаю, нет. Но после гола в Грозном меня на первой же тренировке поставили на пять минут в нападение. И я забил мяч. Видимо, в целом задатки нападающего у меня есть (улыбается).
— Кстати, в эпизоде с тем голом «Ахмату» вы осмысленно направляли мяч в борьбу ближе к воротам? Или просто важно было выиграть борьбу и забросить головой куда получится?
— Больше просто хотелось отправить его в сторону ворот. Чтобы его кто-то мог запинать за ленточку или он напрямую залетел. В итоге залетел напрямую. Когда бежишь на ближнюю штангу при навесе, главное — чиркнуть в сторону ворот с расчетом, что кто-то его там добьет.
— Объясните как вратарь: Гиорги Шелия ошибся или при такой траектории мяча трудно принять правильное решение?
— Думаю, он чуть не рассчитал. И то ли не попал по мячу, то ли его смутила заварушка во вратарской, когда скопилось много людей, и все вели борьбу. Точно не знаю, что конкретно ему помешало. Когда потом смотрел повтор, больше пытался понять, как вообще можно было ударить по такой траектории.
— С весны 2024 года вы редко давали интервью, поэтому несколько вопросов про события конца прошло сезона. Что, на ваш взгляд, помешало «Динамо» взять чемпионство в условиях, когда в последнем туре устраивала ничья с «Краснодаром»?
— Да в том и дело, что, видимо, испугались играть, думали о ничьей, что главное — не проиграть. И это не давало показать свой футбол. Думаю, играй мы в полную силу, взяли бы золото. Конечно, «Краснодар» — хороший соперник. Но после пропущенного гола мы начали играть как надо. А надо было делать это с первых минут.
— Проблемы с психологией?
— Да, я уже тогда не в первый раз замечал, что не умеем мы играть на удержание счета. Опускаемся в штрафную — и всё. Только отбиваемся. Хотя уровень команды позволяет играть в хороший футбол. Поэтому не нужно думать о том, чтобы не пропустить, нужно просто продолжать играть в атаку. За счет этого мы в концовке прошлого чемпионата вырывали на последних минутах победы над «Сочи» (3:2), «Балтикой» (3:2), оказавшись на первом месте перед последним туром. К сожалению, есть у нас проблема, что начинаем пытаться удержать нужный счет. И в Краснодаре она нам помешала.
— Вы сами начинаете этим заниматься? Или все-таки соперник заставляет это делать?
— Думаю, тогда в Краснодаре мы сами позволили себе так играть. Не знаю, как сказать… Испугались, наверное, и начали опускаться ближе к своим воротам. Так же как недавно в Воронеже, когда упустили победу над «Факелом» (1:1) на последней минуте.
— С учетом того, как жестко вас критиковали за матч со «Спартаком» (1:2) и два пропущенных от Соболева, были готовы, что «Динамо» в межсезонье подпишет вратаря уровня Лунева и вы окажетесь в запасе?
— Больше держал в голове то, что с Шуниным продлят контракт и мне придется снова с ним конкурировать за место в основе. Но он ушел. По футбольным показателям я считаю Антона профессионалом. Несмотря на возраст, он постоянно тренировался на максимуме. По крайней мере по спортивной части к нему претензий не было.
— Как морально пережили возвращение на лавку?
— Воспринял ситуацию просто как-то, что пришел новый вратарь, поскольку тренерский штаб так видит. Единственное, что хотелось бы, — это какого-то диалога. А в целом в голове это прокручивал и давал объяснения случившемуся, поэтому спокойно реагировал на всё.
— По тем двум голам от «Спартака»: это ваши недоработки или Игнатов в обоих случаях слишком хорошо бил, что пришлось отбивать на Соболева?
— Это больше расслабленность, когда ты думаешь, что мяч уже у тебя в руках. А мяч в это время еще не зафиксирован. И эта расслабленность приводит к тому, что все видели в той игре.
— В чем надо прибавлять «Динамо» весной, чтобы отыграть отрыв в четыре очка от первого места и во второй раз не упустить золото?
— Честно говоря, не задумывался на этот счет. Думаю, наш главный тренер лучше знает ответ на этот вопрос. Я в отпуске старался отключить голову от футбола и не думать о нем.
— По вашим ощущениям, команда стала сильнее? Ее осенью почему-то было принято критиковать за качество игры, хотя формально вы после 18 туров набрали больше, чем год назад.
— Не знаю. Мне кажется, плюс-минус то же самое. Не могу сказать, что как-то сильнее стали. Просто сезон долгий, из двух частей. И очень сложно сравнивать только по первой части. В любом случае хорошо, что очков мы набрали больше и пока идем с опережением графика. Но предстоящая весенняя часть — решающая.
— Но интуитивно испытываете оптимизм перед весенней частью?
— Бороться за чемпионство будет тяжело. Но я думаю, в тройке как минимум мы должны закончить сезон. А там посмотрим, как проведем сборы. Может быть, по их итогу будем готовы на большее.
— Вы любите проводить отпуск в США и ярко рассказываете в интервью о тамошних реалиях. Поэтому не могу не спросить об актуальном: как отреагировали на пожары в Лос-Анджелесе?
— С сожалением, конечно. Впечатлил кадр с горящими буквами на Голливудском холме. Прямо какой-то апокалипсис. Не знаю, почему это допустили, как это произошло. Есть официальная информация про проводку, но трудно какие-то оценки давать. Просто жалко людей, которые лишаются своих домов, имущества. И неважно, где это происходит, — в США, России, Европе, Китае. Люди страдают. Большой ущерб природе. Хочется, чтобы такое не случалось вообще или хотя бы случалось как можно реже.
— Вас часто критикуют за то, что рассказываете о каких-то недостатках США, но при этом проводите там отпуск.
— Ну я же не говорю, что только там есть проблемы. Просто в каждой стране есть свои плюсы и минусы, но в целом степень недостатков и достоинств одна и та же. И не надо идеализировать — плюс-минус везде одно и то же происходит.
— В Лос-Анджелесе и вообще в Калифорнии доводилось бывать?
— Да, летом прошлого года был во второй раз. Впервые ездил более восьми лет назад. Тогда там было намного чище и опрятней.
— В конце 2023 года губернатор Флориды Рон Десантис обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в том, что в Сан-Франциско убирают фекалии с улиц только под приезд «китайского диктатора», коим он обозвал Си Цзиньпина.
— Под мой визит в Лос-Анджелес точно ничего специально не убирали (смеется). Не знаю, как в Сан-Франциско, но если сравнивать Лос-Анджелес, к примеру, с Нью-Йорком, то Нью-Йорк более атмосферный, но при этом там более грязно. С российскими городами я вообще не сравниваю. Не помню, когда у нас в стране, по крайней мере в Москве, было грязно. Не помню, чтобы в центре города горы мусора. У нас за этим следят.
Вообще я бы проехал всю Америку — от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса на машине или автодоме. Но когда это будет, пока не знаю, в последнее время немножко отпало желание ездить в Штаты.
— Почему?
— Просто хочется посетить какие-то другие страны. Был сейчас в Японии — понравилось. Хочется чего-нибудь нового. Например, есть желание съездить в Африку. И в Антарктиде хочу побывать.
— Уже узнавали, сколько это будет стоить?
— Да, очень дорого. Круиз на одного человека — $10 тыс. за одну-две недели. Возможно, есть дешевле, но я видел такие цены.
— Сколько обычно тратите на отпуск?
— Ту же сумму — около $10 тыс. Как, например, было этой зимой, когда отпуск длился 20 дней. Если с детьми куда-то выезжаю, то может выйти дороже, но не сильно. Просто с детьми это другой отпуск — Турция или, может быть, Дубай.
— Почему этой зимой именно в Японию поехали?
— Японию давно думал посетить, а тут еще прикинул, где будет интересно одному, поскольку этот отпуск практически весь проводил один. Вот и получился такой новый опыт для меня — Токио, Нара и Киото.
— Что особенно впечатлило?
— Открытость людей, их доброта. Они всегда готовы помочь, если их попросишь. Еще чистота в городе бросается в глаза, хоть я к этому и в Москве привык. Запомнил, что нет мусорок. Будешь ходить три часа со стаканчиком кофе, пока не зайдешь в какой-нибудь магазин и найдешь небольшое мусорное ведро. Но мне сразу сказали, что лучше положить стакан в пакетик и убрать в карман или рюкзак, выбросив его в отеле.
Но самое интересное, что даже при отсутствии мусорных корзин в городе самого мусора нет, то есть все выкидывают его дома, в отеле или магазине, когда добираются до них. И не загрязняют улицу.
— Пробовали национальную японскую еду?
— Ел суши, но не роллы, — их там нет.
— То есть это фишка японских ресторанов в России или Европе?
— Не знаю, кто придумал роллы, но в Японии их нет (улыбается). Там у них просто подают суши в виде риса и рыбы сверху.
— Оригинал суши сильно отличается от вариации в московских ресторанах?
— Там они лучше готовят. Мне кажется, рыба просто очень свежая. Все-таки, наверное, пока ее доставляют, например, в Москву, вкус утрачивается из-за заморозки и прочих условий перевозки. Ну и рис другой — у нас я такой не пробовал.
— Вы следите за игрой Александра Овечкина, прошлой зимой даже посещали матч его «Вашингтона» в НХЛ. Как вам его движение в сторону рекорда Гретцки? Есть объяснение его высокой результативности даже на фоне травмы?
— Объяснения, наверное, нет. У любого спортсмена есть какие-то хорошие и плохие времена. В одном сезоне может пойти всё хорошо, в другом — не пойти. В этом сезоне у него всё идет очень хорошо. Конечно, мне бы хотелось, чтобы игра, в которой он забьет 895-й гол и обойдет Гретцки, выпала на какой-то наш отпуск.
— Нужно будет болеть, чтобы он до следующей зимы не забил оставшиеся 20 голов.
— Почему, можно еще летом… Хотя да, голы в плей-офф ведь не считаются в этой статистике (улыбается). Тогда да. Не получится у меня лично увидеть этот исторический гол. А хотелось бы вживую на это посмотреть.
— Как думаете, до конца нынешнего сезона он побьет рекорд?
— Думаю, что это реально.
— Может быть, на его 1000-ю шайбу в НХЛ получится посмотреть вживую?
— До нее еще далеко.
— Вы бы, кстати, чего хотели после его рекорда: чтобы еще поиграл в НХЛ и попробовал дойти до 1000-й шайбы или вернулся в «Динамо»?
— Я бы, конечно, хотел, чтобы он 1000-ю забросил в НХЛ. Но насколько ему это будет легко, не знаю. Все-таки для этого надо еще несколько сезонов провести на том же уровне, что он показывает сейчас.
Алексей Фомин