ЦСКА прервал аренду Виктора Мендеса, не явившегося на сбор «Крыльев»

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Полузащитник Виктор Мендес покинул самарские «Крылья Советов», сообщается на сайте футбольного клуба.
В сентябре чилийский полузащитник ЦСКА перешел в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона. В середине января Мендес не явился на учебно-тренировочный сбор самарского клуба без объяснения причин. СМИ сообщали, что чилийский «Коло-Коло» вел переговоры с ЦСКА о переходе игрока, но армейцы это опровергли. «Коло-Коло» в среду объявил, что Мендес присоединится к команде после прохождения медицинского обследования и подписания контракта.
ЦСКА досрочно прервал аренду чилийца, не явившегося на тренировочный сбор самарцев. В составе «Крыльев Советов» он провел 13 матчей и отметился голевой передачей.
Мендес перешел в ЦСКА в 2022 году. Его контракт с армейцами рассчитан до июня 2026 года. В составе московского клуба он принял участие в 50 матчах в чемпионате России, в которых забил один мяч. За «Крылья Советов» чилиец провел десять матчей в РПЛ.