ЦСКА прервал аренду Виктора Мендеса, не явившегося на сбор «Крыльев»

В сентябре чилийский полузащитник ЦСКА перешел в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона. В середине января Мендес не явился на учебно-тренировочный сбор самарского клуба без объяснения причин. СМИ сообщали, что чилийский «Коло-Коло» вел переговоры с ЦСКА о переходе игрока, но армейцы это опровергли. «Коло-Коло» в среду объявил, что Мендес присоединится к команде после прохождения медицинского обследования и подписания контракта.