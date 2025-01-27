ЦСКА закрыл задолженность перед нидерландским «Херенвеном» за трансфер футболиста Эджуке

ГААГА, 27 января. /ТАСС/. Нидерландский футбольный клуб «Херенвен» получил выплату за трансфер нигерийского нападающего Чидеры Эджуке в московский ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба «Херенвена».
6 декабря Международная федерация футбола (ФИФА) запретила ЦСКА регистрировать новых игроков на три ближайших трансферных окна из-за ситуации с выплатой «Херенвену» за трансфер Эджуке.
«Херенвен» получил последний взнос за трансфер Чидеры Эджуке, который был продан ЦСКА. Оставшаяся сумма была переведена через бывшего игрока ЦСКА Виктора Давилу, который, в свою очередь, должен был выплатить ЦСКА компенсацию", — говорится в сообщении.
В сентябре 2024 года ЦСКА объявил о переходе Давилы в мексиканскую «Америку». Отмечалось, что чилийский нападающий выкупил свой контракт у армейцев.
О ситуации с переходом Эджуке.
24 июня генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил журналистам, что клуб пока не погасил долг перед «Херенвеном» в размере €3 млн. Эджуке перешел в ЦСКА из «Херенвена» летом 2020 года, подписав четырехлетний контракт. Летом 2022 и 2023 годов нигериец приостанавливал контракт с армейским клубом, воспользовавшись поправкой ФИФА, которая позволяла игрокам и тренерам приостановить контракт с российскими клубами в одностороннем порядке. 17 июня 2024 года Эджуке стал игроком испанской «Севильи», подписав контракт до 2027 года.
В начале ноября 2022 года в «Херенвене» заявили «Спорт-экспрессу» о том, что ЦСКА должен заплатить €3,1 млн за трансфер Эджуке, выразив надежду на то, что ФИФА окажет им легальную помощь. Тогда же директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил ТАСС, что ЦСКА обратился к английскому «Вест Хэму» с просьбой перевести часть денег, которые клуб должен российской стороне за трансфер полузащитника Николы Влашича, «Херенвену» для выплаты средств за переход нигерийца.
В августе нидерландский портал VoetbalNieuws сообщил, что ЦСКА отказался выплачивать оставшийся транш «Херенвену» за трансфер Эджуке. Нидерландский клуб обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) и Международную федерацию футбола.