ЦСКА закрыл задолженность перед нидерландским «Херенвеном» за трансфер футболиста Эджуке

В начале ноября 2022 года в «Херенвене» заявили «Спорт-экспрессу» о том, что ЦСКА должен заплатить €3,1 млн за трансфер Эджуке, выразив надежду на то, что ФИФА окажет им легальную помощь. Тогда же директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил ТАСС, что ЦСКА обратился к английскому «Вест Хэму» с просьбой перевести часть денег, которые клуб должен российской стороне за трансфер полузащитника Николы Влашича, «Херенвену» для выплаты средств за переход нигерийца.