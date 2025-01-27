«Динамо» обыграло «Зенит» в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в рамках зимнего сбора в Дохе, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Николас Маричаль (58-я минута), Даниил Фомин (70) и Ярослав Гладышев (86). У «Зенита» отличился Александр Соболев (80), гол которого в пятницу принес «Зениту» победу над сборной Иордании.