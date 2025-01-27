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«Динамо» обыграло «Зенит» в товарищеском матче

Московское «Динамо» обыграло «Зенит» в товарищеском матче на зимнем сборе в Дохе.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Зенит» обыграл петербургский «Зенит» в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в рамках зимнего сбора в Дохе, завершилась со счетом 3:1. В составе победителей мячи забили Николас Маричаль (58-я минута), Даниил Фомин (70) и Ярослав Гладышев (86). У «Зенита» отличился Александр Соболев (80), гол которого в пятницу принес «Зениту» победу над сборной Иордании.

Перед стартовым свистком на поле была объявлена минута молчания в честь 81-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.

«Зенит» ушел на зимний перерыв на втором месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), уступая «Краснодару» по дополнительным показателям. Обе команды набрали по 39 очков в 18 турах. «Динамо» с 35 баллами располагается на четвертой строчке.

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