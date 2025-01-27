Махачкалинское «Динамо» обыграло болгарскую «Арду» на сборе в Турции

Встреча на сборе в Турции завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Хасанби Биджиев. В составе клуба РПЛ голы забили Гамид Агаларов, Гаджи Будунов и Абакар Гаджиев.
29 января махачкалинское «Динамо» проведет товарищеский матч с «Факелом».
Футболисты махачкалинского «Динамо» в контрольном матче одержали победу над болгарским клубом «Арда», занимающим пятое место в чемпионате страны.
Встреча на сборе в Турции завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Хасанби Биджиев. В составе клуба РПЛ голы забили Гамид Агаларов, Гаджи Будунов и Абакар Гаджиев.
29 января махачкалинское «Динамо» проведет товарищеский матч с «Факелом».