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Махачкалинское «Динамо» обыграло болгарскую «Арду» на сборе в Турции

Футболисты махачкалинского «Динамо» в контрольном матче одержали победу над болгарским клубом «Арда», занимающим пятое место в чемпионате страны.

Источник: РИА "Новости"

Встреча на сборе в Турции завершилась со счетом 3:2 в пользу команды Хасанби Биджиев. В составе клуба РПЛ голы забили Гамид Агаларов, Гаджи Будунов и Абакар Гаджиев.

29 января махачкалинское «Динамо» проведет товарищеский матч с «Факелом».

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