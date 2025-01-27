Аршавин высмеял игру ушедшего из «Зенита» бразильца: «Я бы мог за 15 миллионов рублей так делать»

Артур перешел в «Зенит» из «Палмейраса» в январе прошлого года за 15 млн евро, а спустя год чемпионы России продали 26-летнего вингера в «Ботафого» за 10 млн.
«Думаю, что ушел Артур, никто не расстроился. Он чемпионство принес своим голом? Хорошо. Если морально легче так, что его взяли. Но, думаю, в плане игры, человек, который играет назад и поперек за 15 миллионов… Я бы мог за 15 миллионов рублей так делать. У него не удалась игра в “Зените”. Думаю, для “Зенита” тоже хорошо, что он ушел и все быстро произошло.
Ладно, если бы он пробовал и у него бы не получалось, отнимали бы мяч, но человек, когда принимал, все время лицом к своим воротам. С «Кайратом», когда меня заменили, мы пошли в ложу. Артур играл, я говорю: «Начерти точку, где Артур получит мяч, параллельную линию проведи и потом посмотри, где после него оказывается мяч». Там почти все было назад и максимум поперек. Там был эпизод, что он в центре поля на чужой половине по флангу тащит мяч, дотащил его до линии штрафной, я подумал, что моя гипотеза сейчас рухнет, а он развернулся, сделал два-три шага и назад отдал левому или центральному защитнику отдал (смеется)", — сказал Аршавин.