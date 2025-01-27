Аршавин высмеял игру ушедшего из «Зенита» бразильца: «Я бы мог за 15 миллионов рублей так делать»

Ладно, если бы он пробовал и у него бы не получалось, отнимали бы мяч, но человек, когда принимал, все время лицом к своим воротам. С «Кайратом», когда меня заменили, мы пошли в ложу. Артур играл, я говорю: «Начерти точку, где Артур получит мяч, параллельную линию проведи и потом посмотри, где после него оказывается мяч». Там почти все было назад и максимум поперек. Там был эпизод, что он в центре поля на чужой половине по флангу тащит мяч, дотащил его до линии штрафной, я подумал, что моя гипотеза сейчас рухнет, а он развернулся, сделал два-три шага и назад отдал левому или центральному защитнику отдал (смеется)", — сказал Аршавин.