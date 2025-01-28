Стало известно, сколько «Локомотив» хочет получить от «Зенита» за Сильянова

В текущем сезоне 23-летний Сильянов сыграл 24 матча за столичный клуб во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Это его второй сезон в составе красно-зелёных. Контракт защитника с клубом истекает 30 июня 2026 года. Помимо «Локомотива», за карьеру в РПЛ футболист также защищал цвета «Ростова».