Мурад Мусаев оценил шансы «Краснодара» на чемпионство

«Верим ли мы в чемпионство “Краснодара”? Конечно же, верим. Я вижу это по каждому футболисту и по той атмосфере, которая есть в команде. У нас должен быть дух победителя, мы должны быть единым целым, у нас одна задача — побеждать. Футбол непредсказуем, может произойти всё. Я знаю, что мы отдадим все наши силы и знания. У нас всё есть, чтобы порадовать наших болельщиков и наш город», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».