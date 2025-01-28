Агент Вендела рассказал, почему футболист принял решение покинуть «Зенит»

«Твоё желание вернуться в Бразилию и играть за “Ботафого” сбылось, мой брат! Пусть это будет путь, полный успехов, и ты осуществишь все свои мечты, которые стремишься воплотить в Бразилии, с потом, трудом и преданностью делу», — написал Мендоза в одной из социальных сетей.