Юран рассказал, что для него приоритетом является работа в РПЛ

«У меня была такая ситуация, когда я работал в Хабаровске, в “Химках” в РПЛ руководство было недовольно текущей ситуацией, и за пять дней до возобновления чемпионата я принял команду. “Химки” были в зоне вылета, отставали на пять очков от зоны переходных матчей. Не каждый тренер примет команду, находящуюся в зоне вылета, не готовя ее. Я команду принял и сохранил в РПЛ. Мне эти моменты знакомы, а другие могут побояться. Если предложение будет из РПЛ, то готов возглавить команду.



Я уже проработал достаточно времени в первом дивизионе, и если команда без задач, то рассматривать предложение не буду. Даже какая бы ни была финансовая составляющая, зарплата. Потому что для меня в приоритете цели и задачи команды», — цитирует Юрана ТАСС.