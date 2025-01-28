Юран рассказал, что для него приоритетом является работа в РПЛ

«У меня была такая ситуация, когда я работал в Хабаровске, в “Химках” в РПЛ руководство было недовольно текущей ситуацией, и за пять дней до возобновления чемпионата я принял команду. “Химки” были в зоне вылета, отставали на пять очков от зоны переходных матчей. Не каждый тренер примет команду, находящуюся в зоне вылета, не готовя ее. Я команду принял и сохранил в РПЛ. Мне эти моменты знакомы, а другие могут побояться. Если предложение будет из РПЛ, то готов возглавить команду.
Я уже проработал достаточно времени в первом дивизионе, и если команда без задач, то рассматривать предложение не буду. Даже какая бы ни была финансовая составляющая, зарплата. Потому что для меня в приоритете цели и задачи команды», — цитирует Юрана ТАСС.
Последним местом работы Сергея Юрана был «Пари НН». Ранее 55-летний тренер также работал с московским «Спартаком», ставропольским «Динамо», латвийским клубом «Диттон», эстонским «ТФМК», «Шинником», «Химками», астанинским «Локомотивом», «Симургом», «Сибирью», «Балтикой», армянской «Микой», «Зорким» и клубом «СКА-Хабаровск».