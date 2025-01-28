Колосков выступил за ужесточение условий предоставления гражданства РФ футболистам

Если футболист прожил в России более пяти лет, он может сменить свое спортивное гражданство, получить статус нелегионера и иметь право играть за сборную России. В 2020 году Международная федерация футбола приняла решение, согласно которому при смене спортивного гражданство общее количество матчей за предыдущую национальную сборную, включая товарищеские, не должно превышать трех. При этом футболист не должен вызываться на финальный турнир чемпионата мира или континентального первенства. С момента последнего матча за одну сборную должно пройти не менее трех лет.