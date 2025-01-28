Колосков выступил за ужесточение условий предоставления гражданства РФ футболистам

МОСКВА, 28 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Получать гражданство РФ должны только те иностранные футболисты, у которых есть желание играть за сборную России. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
22 января из петербургского «Зенита» в катарский «Аль-Садд» перешел бразильский полузащитник Клаудиньо, который в феврале 2023 года получил российское гражданство. Тогда же получил российский паспорт бразилец Малком, выступавший за «Зенит» с 2019 по 2023 год. В октябре прошлого года защитник «Зенита» бразилец Дуглас Сантос стал обладателем российского паспорта.
«Если у человека нет перспективы и желания играть за сборную России, будь моя воля, я бы никому в таком случае из иностранных игроков гражданства не давал, — сказал Колосков. — Одно дело — Марио Фернандес еще в ЦСКА получил у нас гражданство, играл за национальную команду, внес определенный вклад в достижения сборной. Другое дело, когда те же Малком, Клаудиньо, Дуглас Сантос получали гражданство в интересах клуба. Считаю, что тут решение в компетенции органов».
Если футболист прожил в России более пяти лет, он может сменить свое спортивное гражданство, получить статус нелегионера и иметь право играть за сборную России. В 2020 году Международная федерация футбола приняла решение, согласно которому при смене спортивного гражданство общее количество матчей за предыдущую национальную сборную, включая товарищеские, не должно превышать трех. При этом футболист не должен вызываться на финальный турнир чемпионата мира или континентального первенства. С момента последнего матча за одну сборную должно пройти не менее трех лет.