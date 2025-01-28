Футболист Батраков назвал дебют за «Локомотив» самым запоминающимся моментом в 2024 году

«Для меня самым запоминающимся футбольным событием в 2024 году был дебют за “Локомотив”. Конечно, помню тот матч, как будто это было вчера, вышел на замену при счету 0:1, очень хотелось дебютировать, это произошло в таком важном матче. Ожидания от 2025 года — расти, прогрессировать и что-то завоевать», — сказал Батраков.