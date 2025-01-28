Футболист Батраков назвал дебют за «Локомотив» самым запоминающимся моментом в 2024 году

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Дебют за московский «Локомотив» стал самым запоминающимся футбольным событием в 2024 году для полузащитника команды Алексея Батракова. Об этом Батраков рассказал ТАСС.
Батраков дебютировал за «Локомотив» в матче Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (1:1) 31 марта 2024 года.
«Для меня самым запоминающимся футбольным событием в 2024 году был дебют за “Локомотив”. Конечно, помню тот матч, как будто это было вчера, вышел на замену при счету 0:1, очень хотелось дебютировать, это произошло в таком важном матче. Ожидания от 2025 года — расти, прогрессировать и что-то завоевать», — сказал Батраков.
Батракову 19 лет, он является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне полузащитник забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач в 23 матчах команды во всех турнирах.