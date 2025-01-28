«Акрон» Дзюбы проведет три матча с китайскими клубами

На втором и третьем сборах, которые пройдут в Дубае (ОАЭ), тольяттинцы встретятся с «Чэнду Жунчэн» (5 февраля) и «Чжэцзян Профешнл» (9 февраля). Также запланированы игры с «Ростовом» (18 февраля) и екатеринбургским «Уралом» (22 февраля).