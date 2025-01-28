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«Акрон» Дзюбы проведет три матча с китайскими клубами

«Акрон» на зимних сборах проведет три матча с футбольными клубами из Китая.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Тольяттинский «Акрон» на зимних сборах проведет три матча с футбольными клубами из Китая, сообщает Telegram-канал команды Российской премьер-лиги (РПЛ).

На первых сборах в Абу-Даби (ОАЭ) «Акрон» 29 января проведет две игры против ереванского «Урарту» и китайского «Чэнду Жунчэн».

На втором и третьем сборах, которые пройдут в Дубае (ОАЭ), тольяттинцы встретятся с «Чэнду Жунчэн» (5 февраля) и «Чжэцзян Профешнл» (9 февраля). Также запланированы игры с «Ростовом» (18 февраля) и екатеринбургским «Уралом» (22 февраля).

«Акрон» ушел на зимний перерыв на девятом месте в таблице РПЛ, набрав 22 очка в 18 матчах.

Акрон
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