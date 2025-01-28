Владимир Кузьмичёв: агент Угальде хочет выжать максимум из «Спартака»

"С приходом Станковича Угальде стал выглядеть совершенно по-другому. Мы все помним, как он играл при Абаскале. Манфред заиграл другими красками, когда пришёл Станкович. Ходят разговоры, что агенты просят увеличить его финансовые вознаграждения. Я допускаю, что такой момент может быть. Мы помним, что его агент перед переходом делал несколько заявлений, которые не вносили позитива. Видно, что он хочет выжать максимум из сложившейся ситуации в клубе.