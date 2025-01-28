Экс-игрок «Локо» Денисов: когда Сёмин меня позвал, аж вздрогнул: «Что я натворил?»

— Человек он с чувством юмора. Помню, я ему настраивал навигатор в машине. «Виталик, пойдём, поможешь мне с машиной». Я уже думал, сейчас под капот полезу (смеётся). Говорит: «Да мне надо адрес вбить, у тебя же такая же машина — помоги мне!» Когда он меня позвал, я аж вздрогнул: «Что я натворил? Где я был вчера? Я же ничего не делал!» Потом выдохнул, — сказал Денисов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.