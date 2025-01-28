«Есть разделение на группы, это неизбежно». Мусаев рассказал об атмосфере в «Краснодаре»

«Нравится, как поменялся наш коллектив. Атмосфера внутри очень хорошая, ребята достаточно дружны. Всегда есть разделение на группы: иностранцы и россияне, но это неизбежно. Всё равно они между собой контактируют, иногда встречаются, могут поужинать вместе. Идёт хороший диалог, каждый день все общаются вперемешку, это очень важно», — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».