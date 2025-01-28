«Ростов» объявил о подписании контракта с молодым туркменским вингером Титовым

Денис — атакующий полузащитник и нападающий, способный сыграть под центральным форвардом и на флангах атаки. В ноябре прошлого года Титову исполнилось 18 лет. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Ростов» располагается на седьмом месте (26 очков).