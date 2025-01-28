Кузьмичёв: если у «Спартака» есть предложения по Бабичу от арабов, я бы их рассмотрел

«Бабич — квалифицированный защитник. Он сейчас основной в “Спартаке”. Если есть предложения от арабов, на месте руководства клуба я бы рассмотрел. Можно спокойно поторговаться, может, попробовать заработать большие деньги. Но если продажа состоится, “Спартаку” будет необходим ещё один центральный защитник. Будет непросто найти сейчас игрока уровня Бабича», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.