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Кристофер Мартинс: «Спартак» постарается выиграть Зимний Кубок РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал, что команда нацелена на победу в Зимнем Кубке РПЛ, который пройдёт в Абу‑Даби.

Источник: Чемпионат.com

«Цель у “Спартака” одна — побеждать в каждом матче, но не менее важно, чтобы все игроки избежали травм перед возобновлением сезона и подошли к весенней части в оптимальной форме. А пока постараемся выиграть предстоящий турнир», — сказал Мартинс в эфире «Матч ТВ».

Турнир пройдёт в городе Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах. Сроки проведения — с 30 января по 11 февраля. Участниками станут шесть клубов Российской Премьер-Лиги: «Спартак», «Ростов», «Краснодар», «Зенит», «Динамо» и ЦСКА.

Напомним, в 2023 и 2024 годах победителем Зимнего Кубка РПЛ становился московский «Спартак».

Спартак
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