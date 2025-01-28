Кристофер Мартинс: «Спартак» постарается выиграть Зимний Кубок РПЛ

«Цель у “Спартака” одна — побеждать в каждом матче, но не менее важно, чтобы все игроки избежали травм перед возобновлением сезона и подошли к весенней части в оптимальной форме. А пока постараемся выиграть предстоящий турнир», — сказал Мартинс в эфире «Матч ТВ».