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Экс-тренер Сильянова Аксёнов: немногие россияне приживаются в «Зените»

Бывший тренер защитника «Локомотива» Александра Сильянова Андрей Аксёнов высказался об интересе «Зенита» к футболисту железнодорожников.

Источник: Чемпионат.com

Ранее появилась информация, что «Локомотив» хочет получить от «Зенита» € 10 млн за трансфер Сильянова.

«К сожалению, в “Зените” вырисовывается ситуация, когда в команде немногие россияне приживаются. Мне тяжело говорить за Сашу Сильянова, это его право выбора, но нужно понимать, что “Зенит” в последнее время использует достаточно много легионеров. Кандидатура Сильянова рассматривается в контексте травмы Караваева, “Зениту” приходится искать замену. Если Саша держит конкуренцию, будет играть, то переход в “Зенит” станет для него большим плюсом. Видимо, “Зенит” считает его хорошим приобретением, раз интересуется Сильяновым», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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