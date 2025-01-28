Экс-тренер Сильянова Аксёнов: немногие россияне приживаются в «Зените»

«К сожалению, в “Зените” вырисовывается ситуация, когда в команде немногие россияне приживаются. Мне тяжело говорить за Сашу Сильянова, это его право выбора, но нужно понимать, что “Зенит” в последнее время использует достаточно много легионеров. Кандидатура Сильянова рассматривается в контексте травмы Караваева, “Зениту” приходится искать замену. Если Саша держит конкуренцию, будет играть, то переход в “Зенит” станет для него большим плюсом. Видимо, “Зенит” считает его хорошим приобретением, раз интересуется Сильяновым», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.