Кузьмичёв: Хлусевичу неприятно сидеть на лавке в «Спартаке», но он проигрывает конкуренцию

«В ситуации с Хлусевичем всё понятно — он проигрывает конкуренцию Денисову. Даниил — молодой парень, почувствовал вкус игры. Ему не очень приятно сидеть на лавочке. Допускаю, что он рассматривает варианты ухода», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.