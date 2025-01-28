В Минцифры предложили оформлять карту болельщика во всех МФЦ

Там же напомнили, что карта болельщика нужна для посещения матчей Российской премьер-лиги и финального матча Кубка России — она позволяет купить билет и пройти на стадион. Ее можно оформить в приложении «Госуслуги карта болельщика», на портале «Госуслуг» и в МФЦ ряда регионов.