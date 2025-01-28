В Минцифры предложили оформлять карту болельщика во всех МФЦ

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Минцифры России предлагает утвердить административный регламент по оформлению карты болельщика, в том числе предоставить возможность оформлять ее во всех МФЦ страны, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Сейчас возможность подтвердить личность и подать заявление на карту болельщика можно в МФЦ нескольких регионов — в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской, Воронежской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Нижегородской, Сахалинской областях, Татарстане, Дагестане.
«Утвердить прилагаемый административный регламент Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации по предоставлению государственной услуги “Оформление персонифицированной карты для посещения спортивного соревнования”, — сказано в проекте приказа.
В пресс-службе уточнили, что изменения необходимы для того, что бы перевести сервис в статус госуслуги.
«С июля 2022 года было оформлено более 2,5 миллиона карт болельщика, 77% из них — в МФЦ», — отметили в Минцифры.
Там же напомнили, что карта болельщика нужна для посещения матчей Российской премьер-лиги и финального матча Кубка России — она позволяет купить билет и пройти на стадион. Ее можно оформить в приложении «Госуслуги карта болельщика», на портале «Госуслуг» и в МФЦ ряда регионов.