Экс-тренер молодёжки ЦСКА Аксёнов: Яковлеву нужно играть — футбольное имя быстро пропадает

Вспоминая нашу совместную работу в молодёжке ЦСКА, считаю, что у него есть все качества, чтобы играть на хорошем уровне. В молодёжном футболе он очень хорошо себя проявил, надо и на взрослом, но сравнивать это нельзя. Если сейчас нет возможности в ЦСКА, надо в лигах ниже. Это может стать хорошим трамплином, чтобы попасть в РПЛ или вернуться в ЦСКА«, — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Александром Ершовым.