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Экс-тренер молодёжки ЦСКА Аксёнов: Яковлеву нужно играть — футбольное имя быстро пропадает

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Андрей Аксёнов, который тренировал нападающего Владислава Яковлева, высказался о возможном переходе форварда в «Черноморец».

Источник: Чемпионат.com

"Владу Яковлеву нужно играть, потому что футбольное имя быстро пропадает, надо поддерживать своё реноме. Нужно искать команду, где Влад будет получать игровое время, чтобы заявить о себе и дать понять, что он может конкурировать с другими игроками ЦСКА, которые есть на его позиции.

Вспоминая нашу совместную работу в молодёжке ЦСКА, считаю, что у него есть все качества, чтобы играть на хорошем уровне. В молодёжном футболе он очень хорошо себя проявил, надо и на взрослом, но сравнивать это нельзя. Если сейчас нет возможности в ЦСКА, надо в лигах ниже. Это может стать хорошим трамплином, чтобы попасть в РПЛ или вернуться в ЦСКА«, — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Александром Ершовым.

Ранее о возможном переходе Яковлева в «Черноморец» сообщал РБ «Спорт».

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