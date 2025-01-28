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Кокорин: «Спартак» — это клуб интриганов, живущий сплетнями и кайфующий от этого

Бывший нападающий «Спартака» Александр Кокорин поделился мнением об этом московском клубе, футболистом которого он являлся с 2020 по 2021 год.

Источник: Чемпионат.com

«Что касается “Спартака”, то это клуб с большим количеством новостей, всё время информация. Это клуб для интриг. Это клуб интриганов. Он живёт сплетнями и кайфует от этого. Они этим живут. Я, когда там находился, был в шоке. Они живут тем, что просыпаются, кто-то накосячил, и кто быстрее это спалил — и несёт руководству.

Когда переходил, был в офисе, никто об этом не знал, но написали через 20 минут«, — сказал Кокорин в выпуске на YouTube-канале Smol Talk нападающего “Краснодара” Фёдора Смолова.

За «Спартак» Кокорин сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

Спартак
Арис Л
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