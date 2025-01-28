Кокорин: «Спартак» — это клуб интриганов, живущий сплетнями и кайфующий от этого

«Что касается “Спартака”, то это клуб с большим количеством новостей, всё время информация. Это клуб для интриг. Это клуб интриганов. Он живёт сплетнями и кайфует от этого. Они этим живут. Я, когда там находился, был в шоке. Они живут тем, что просыпаются, кто-то накосячил, и кто быстрее это спалил — и несёт руководству.