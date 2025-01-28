Так, Кокорин заявил, что перешел в столичный клуб назло «Зениту» и отлично заработал на этом. «Переход в “Спартак”? Топ! Вообще позитивно. “Залутал” бабок больше всего за полгода и ушел. После тюрьмы мне сказали, что за руку приведут в “Зенит”. Я понимал, жареным пахнет, меня выгоняют оттуда и поэтому не могу находиться там. Мне обещали, что я вернусь. Я понимал, нужно уйти в “Сочи” и помочь, и за руку обратно меня вернут в “Зенит”. И я в это верил. А когда мы спасли “Сочи” чудом, в “Зените” мне сказали “нет”. С Семаком я был на связи. Он тоже не понимал. Я был бы готов пойти на условия “Зенита”, мы бы легко договорились с клубом о контракте. После этого я просто назло петербуржцам подписал контракт со “Спартаком”. Я Сергею Богдановичу об этом сказал. Это был единственный на тот момент клуб, который мог составить конкуренцию “Зениту”, — заявил Кокорин.