За Сильяновым охотятся «Зенит» и «Динамо». Что делать «Локомотиву»?

Вот только их выбор на отечественном рынке весьма ограничен, если мы говорим об уровне, позволяющем бороться за медали и чемпионство. «Зенит», «Спартак» и «Динамо» постоянно пытаются что-то сделать на этом поле, но все равно в итоге упираются в иностранцев. Питерцы едва ли не каждый год берут направо кого-то с паспортом (Караваев, Адамов, Марио Фернандес, Волков), однако играет осенью Мантуан. Не увенчались успехом и попытки найти мощного дублера Дугласу Сантосу после потери Кругового прошлой зимой: Тикнизяна и Скопинцева по разным причинам не удалось выдернуть из «Локо» и «Динамо», пришлось прибегать к более скромному варианту с Горшковым.