Илич — идеальная «восьмерка» для Станковича. Чем хорош потенциальный новичок «Спартака»

В этом смысле Илич поможет сохранить баланс не только в центре поля, где он по позиции станет конкурентом Мартинса, но и с точки зрения интернационального коллектива. Если говорить об игровых преимуществах, то Илич, конечно, гораздо более обученный и надежный при игре без мяча, чем Кристофер. Люксембуржец круто играет вторым темпом и вообще здорово включается в атаки, но его игра без мяча порой приводит к страшным последствиям. Да и перформанс в матче против «Локомотива», когда Кристофер пошел обыгрывать в своей штрафной, наводит на мысль, что ему нужен более мощный конкурент. При этом Мартинс все равно сможет усиливать игру по ходу, если Станковичу понадобится дополнительная мощь в атаке.