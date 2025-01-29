Калинский рассказал, что Гончаренко уже успел привнести в «Пари НН»

«Это, наверное, первый тренер, который пришёл и сказал: “У нас в команде никто за спину не бежит”. Мы всегда отрывались от чужих игроков, под мяч подстраивались, а он обратил внимание, что надо вырываться за спины защитников команд-соперников при получении мяча. И я задумался: действительно странно, что мы раньше этого не делали. Над этим стали работать. И это первое, что запомнилось в Викторе Михайловиче после его прихода в “Пари НН”.



Но вообще и в целом у него хорошие идеи, хороший подход. Мы много занимаемся тактикой, смотрим разные команды, их схемы и делаем наигровки, отталкиваясь от увиденного. И это только в первые месяцы. Уверен, на сборах мы ещё больше увидим», — приводят слова Калинского «Известия».