Игрок «Спартака» Денисов рассказал об особенностях тренировок Станковича на сборах

«Мы много работаем на сборе. Много тренируемся в плане беговой работы в том числе. В чём специфика тренировок на сборах при Станковиче? Тренировки идут постепенно, нагрузку увеличиваем с каждым днём. В самом начале нагрузка не была сильно большой, что характерно не для всех тренеров», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале московского клуба.