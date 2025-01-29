Салихова — о словах Кокорина: «Это плевок во всех, кто помог ему стать футболистом»

«Кокорин и Газизов — это продукты больной футбольной системы, взращенной на государственные деньги, которые поимели все от нее.



Действительно, я была сильно против трансфера Кокорина в “Спартак”. В первую очередь по человеческим качествам Кокорин не типаж “Спартака”. Во вторую — подбирать за “Зенитом” и тем более “Сочи” и еще и брошенное ими — для меня было табу.



Каждый раз за пять минут до окончания тренировки начинал держаться то за заднюю мышцу, то еще за какие-то части тела, лишь бы не играть, а поберечь себя красивого. Газизову я открыто высказывала, что у меня не просто сомнения, а уверенность, что ничего хорошего для команды не получится. Тот ответил, что покроет из своих. Вот откуда у человека, пришедшего из дотационного футбольного клуба “Уфа”, такие средства, чтобы покрыть расходы на зарплату Кокорина? Естественно, он не покрыл, но не потому что у него не было финансов.



Впоследствии Газизов проиграл все суды. Неприятно, что нынешние руководители не просто простили 90 миллионов, но еще и доплатили, чтобы он прекратил судиться со “Спартаком”, а судился он только с Федуном. Получается, что Газизов поимел и частный футбол тоже. Отсюда не надо удивляться фразам Кокорина, что РПЛ — это говно. Эта фраза — плевок во всех тех, кто помог ему стать футболистом: в детских тренеров, врачей, реабилитологов и футболистов, которые не уехали.



Кокорин не про тонкие материи, ему хочется хвастаться тем, что он звезда в кипрском футболе, он посмеивается над теми, кто на игры ездит в поездах, а в отпуск летает через Стамбул, а не, как он, добирается на “Ламборджини” куда захочет.



Но пусть те, кто негодует по поводу фразы Кокорина, докажут обратное. Есть ли чем крыть? Бесконечные судейские скандалы, раздача паспортов бразильцам, фарм-клубы, госфинансирование, которое привело к тому, что есть очень богатые клубы и сильно бедные, и между ними бездна. В этой бездне покупные игры и чего только нет. И главное, в РПЛ менеджеры и игроки с агентами приезжают только за деньгами, а не для развития карьеры. Где нет развития, включается неразумное потребление. Поэтому игроки подписываются, тут же разрываются контракты с выплатами, на их место подписываются новые. Деньги никто не считает, за fair-play больше нет необходимости следить. И никто не старается пристраивать игроков, как в свое время продали Кокорина в “Фиорентину”. И что делается сейчас для того, чтобы Кокорин не стал ролевой моделью для новых поколений футболистов?» — сказала «СЭ» Салихова.