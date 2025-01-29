Мостовой не удивлен словам Кокорина про период в «Спартаке»: «Что здесь неправда? Бесплатно у нас никто не работает»

«Чему вы удивляетесь? Что здесь неправда? За последние 20 лет в “Спартаке”, наверное, человек 100 так же делали. Получили деньги — уехали. Он — один из. Они что, без денег уехали? Так каждому можно предъявить претензии. Бесплатно у нас никто не работает», — сказал Мостовой «СЭ».