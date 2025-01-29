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Мостовой не удивлен словам Кокорина про период в «Спартаке»: «Что здесь неправда? Бесплатно у нас никто не работает»

Бывший игрок сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова экс-форварда «Спартака» Александра Кокорина, назвавшего «топовым» свой период в московском клубе.

Источник: РИА "Новости"

По словам игрока, там ему удалось «залутать больше всего бабок».

«Чему вы удивляетесь? Что здесь неправда? За последние 20 лет в “Спартаке”, наверное, человек 100 так же делали. Получили деньги — уехали. Он — один из. Они что, без денег уехали? Так каждому можно предъявить претензии. Бесплатно у нас никто не работает», — сказал Мостовой «СЭ».

В 2020 году, имея статус свободного агента, Кокорин заключил контракт со «Спартаком». В составе красно-белых нападающий участвовал в 10 матчах, забив два мяча и отдав две голевые передачи.

Кокорин выступает за «Арис» августа 2022 года. В сезоне-2024/25 на счету 33-летнего российского форварда 17 игр, 7 голов и 5 результативных передач.

Спартак
Арис Л